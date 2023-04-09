Раджабов считает, что Непомнящий может войти в матч за корону без особого риска, играя белыми фигурами

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился мыслями о старте матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

По результата жеребьевки россиянин должен сыграть в первой партии с представителем Китая белыми фигурами.

«Думаю, что для него это комфортная ситуация, потому что можно войти в матч без особого риска. Играть первую партию черными — определенный тест для Дина. Если ее проиграть, психологически будет очень трудно. Потому что возникает ощущение, что ты и твоя команда все это время делали что-то не то. Черный цвет очень важен в игре на высоком уровне, а тем более — в матче на первенство чемпиона мира. И если ты почувствуешь, что с черным цветом что-то не так, а над ним работали очень много, играли тренировочные партии, то невероятно теряется уверенность. Тем более, что у Лижэня все-таки нет опыта игры матча за первенство мира, и этот дискомфорт может сильно сказаться», — цитирует Раджабова «Газета.Ru».

Финал чемпионата мира по шахматам проходит в Астане. Первая партия проводится в воскресенье, 9 апреля.