Раджабов считает, что турнир «Шахматные звезды» поможет популяризации шахмат

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов считает, что взаимодействие детей с лучшими шахматистами мира на турнире «Шахматные звезды» поспособствует популяризации вида спорта.

Турнир «Шахматные звезды» начался 29 сентября и завершится 5 октября. В нем примут участие Владимир Крамник, Сергей Карякин, Александр Морозевич, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Франсиско Вальехо и другие.

«От турнира я жду интересных партий со всеми, состав здесь, безусловно, очень звездный. Здесь играют лучшие шахматисты мира, будет очень интересно. Я давно не играл с Владимиром Борисовичем Крамником. Это хорошая возможность попрактиковаться, что-то отработать и побороться за первые места. Все будут бороться, ведь этот турнир позволяет нам играть более раскованно, уверен, будут зевки.

Для ребенка это огромное впечатление, особенно для того, кто хочет профессионально заниматься. Любой турнир высокого уровня в миксте с детскими фестивалями является огромной мотивацией для детей", — приводит слова Раджабова ТАСС.