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16 мая, 19:44

Раджабов удивлен тем, что Непомнящий не стал чемпионом мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Азербайджанский гроссмейстер, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов прокомментировал победу китайца Дин Лижэня над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Мне казалось, что Ян был гораздо ближе к победе в матче, чем Дин. Он постоянно получал перевес по времени, давил психологически, до 12-й партии на очко опережал Дина, и имел выигрышную позицию и в 12-й партии, и в 14-й, когда мог заканчивать матч. У меня сложилось впечатление, что Дин находился не в лучшей форме и под очень большим прессингом Яна. Я очень удивлен, что Ян в итоге не выиграл», — приводит слова Раджабова «Газета.Ru».

Победитель матча за мировую шахматную корону определился в четвертой партии решающего тай-брейка. Непомнящий белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/16/20446304.shtml?updated
Шахматы
Дин Лижэнь
Теймур Раджабов
Ян Непомнящий
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