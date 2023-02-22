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Сегодня, 08:30

Решение о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет принято 28 февраля

Виктория Кравченко
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В пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

«Решение о переходе в было единогласно принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран.

Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации. Решение о переходе примут делегаты cаммита ACF 28 февраля. Делегацию Федерации шахмат России на саммите возглавит президент ФШР Андрей Филатов», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФШР.

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

 

 

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