Решение о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет принято 28 февраля

В пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

«Решение о переходе в было единогласно принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран.

Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации. Решение о переходе примут делегаты cаммита ACF 28 февраля. Делегацию Федерации шахмат России на саммите возглавит президент ФШР Андрей Филатов», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФШР.