Результаты 12-го дня турнира претендентов-2024

Сегодня, 02:57
В Торонто завершился двенадцатый игровой день турнира претендентов-2024.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделил очки с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии. Он продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 7,5 очка.
У женщин россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью с Хампи Конеру из Индии и Лэй Тинцзе из Китая соответственно. Российские шахматистки с Хампи Конеру делят третью строчку в турнирной таблице- по 6 очков.
Турнир претендентов-2024
Хикару Накамура (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0
Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 0:1
Фабиано Каруана (США) — Видит Гуджрати (Индия) — 1:0
Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 0,5:0,5
Турнир претенденток-2024
Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0,5:0,5
Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 0:1
Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5
Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай) — 0,5:0,5
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.