Результаты третьего дня турнира претендентов-2024

В Торонто состоялся третий игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Гукешем Доммараджу из Индии. Россиянин набрал 2 очка и делит первое место с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу.

У женщин россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью с китаянкой Лэй Тинцзе и украинкой Анной Музычук соответственно.

Турнир претендентов-2024, 7 апреля:

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Хикару Накамура (США) 1/2:1/2

Алиреза Фируджа (Франция) — Фабиано Каруана (США) 1/2:1/2

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) 1/2:1/2

Видит Гуджрати (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 0:1

Турнир претенденток-2024, 7 апреля:

Анна Музычук (Украина) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2

Лэй Тинцзе (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1:0.

Хампи Конеру (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.