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Сегодня, 13:00

Россияне борются за медали на Детском Кубке мира

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Первый в истории Кубок мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет проходит в Батуми (Грузия) с 22 июня по 3 июля.

Соревнования проводятся в два этапа. Первый — турнир по швейцарской системе в 7 туров (23-29 июня), где организатор создал две группы по 24 участника с примерно равным рейтингом. Во втором этапе (1-2 июля) игроки, занявшие одинаковые места в каждой из групп, будут выявлять сильнейшего по нокаут-системе.

В турнире участвуют шахматисты из 38 стран мира. Россию представляет 31 участник.

После четырех туров у мальчиков до 8 лет Прохор Баранов отстает на пол-очка от лидеров в своих группах. Светлана Беланова впереди у девочек до 8 лет в группе «А», а Реана Кинзябулатова лидирует в группе «В».

В турнире мальчиков до 10 лет Роман Шогджиев и Платон Забелин находятся в дележе 1-8 мест с 3 набранными очками в группе «В». Алиса Генриэтта Юнкер идет без потерь в турнире девочек до 10 лет.

Артем Мамиконян с 2,5 набранными очками преследует лидера в группе «А» турнира мальчиков до 12 лет. Иван Голиков имеет 2,5 очка в группе «В». Кристина Завиваева на пол-очка отстает от лидера у девочек до 12 лет (группа «А»).

(Пресс-служба ФШР)

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