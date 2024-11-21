Россияне борются за медали на детском первенстве мира

В городе Монтесильвано (Италия) проходит первенство мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. В среду, 20 ноября, состоялся шестой тур.

В группе мальчиков до 8 лет вперед вырвался Эйден Линьюань Ли (США) — 6 очков. Архип Морозов и Кирилл Морозевич отстают от лидера на 2 очка. У девочек Реана Кинзябулатова с 5 очками в своем активе находится в дележе второго места. На первом месте идет Чэнь Чжихань (Китай).

Роман Шогджиев имеет стопроцентный результат в турнире мальчиков до 10 лет. Алиса Генриэтта Юнкер идет на шаг позади лидирующей в соревновании девочек Аланны Бериккызы (Казахстан).

В категории мальчиков до 12 лет Николай Бирменко набрал 5 очков. Лидирует Антони Радзинский (Польша) — 5,5 очков. У девочек гонку возглавляет Ханзада Аманжол (Казахстан), набравшая 5,5 очков. На пол-очка отстает Татьяна Мозолевская.

В четверг 21 ноября на турнире был выходной день. Всего юным спортсменам предстоит сыграть 11 туров.

Пресс-служба ФШР