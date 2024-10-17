Россияне борются за медали на первенстве Азии среди юниоров

В городе Тагайтай (Филиппины) проходят первенства Азии среди юниоров до 20 лет: в программу вошли соревнования по классическим, быстрым шахматам и блицу. Юноши и девушки играют раздельно.

Россию представляют гроссмейстер Алексей Гребнев, международный мастер Артем Усков и женский международный мастер Анна Шухман.

Первенства Азии по рапиду состоялись 12 октября. Победу в соревновании юниоров одержал Алексей Гребнев, набравший 7 очков из 9. На пол-очка отстали индийские шахматисты С. Асватх и Арджун Адиредди. Артем Усков закончил турнир пятым.

У юниорок с 7 очками из 9 победила Анна Шухман. Второй стала Девиндья Ошини Гунавардхана (Шри-Ланка), на третьем месте — Гупта Шубхи (Индия).

Первенства Азии по классическим шахматам движутся к своему завершению: позади уже семь туров из девяти.

В турнире юниоров гонку единолично возглавляет Алексей Гребнев, набравший 6 очков. На пол-очка от него отстает Артем Усков. Анна Шухман идет на первом месте в соревновании юниорок; в ее активе 6 очков. На полшага позади идет Г. Теясвини (Индия).