22 октября, 21:45

Россияне борются за медали на Второй олимпиаде ФИДЕ среди лиц с ОВЗ

Вторая шахматная Олимпиада ФИДЕ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит в Астане с 19 по 26 октября. Команды состоят из шахматистов с ПОДА, нарушениями слуха и зрения. В каждой команде — четыре основных игрока (и мужчины, и женщины) и один капитан/запасной игрок.

В соревновании участвуют 34 команды, представленные спортсменами из 37 стран. За российскую команду (ФИДЕ 1) играют мастера ФИДЕ Станислав Бабарыкин и Илья Липилин, а также Максим Ермаков и Евгения Захарова.

Олимпиада проводится в шесть туров по швейцарской системе. Игровые дни: 20-25 октября.

После трех туров по 6 матчевых очков в активе у россиян (11 индивидуальных очков), Польши (10) и Израиля (9).

В январе 2025 года ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья. Летом 2025 к участию на чемпионате мира была допущена женская команда России.

Пресс-служба ФШР

