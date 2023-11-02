Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:25

Россияне борются за выход в турниры претендентов на острове Мэн

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Фото Анна Штурман / ФИДЕ
Telegram Дзен

На острове Мэн продолжаются соревнования FIDE Grand Swiss 2023 среди мужчин и женщин.

«Большая швейцарка» является не только, без преувеличения, сильнейшим опен-турниром на планете, но и частью цикла чемпионата мира. Участники, занявшие 1-2-е места в каждом из соревнований, получают путевки в турниры претендентов и претенденток ФИДЕ.

После 7 туров в открытом турнире лидирует индийский шахматист Сантош Видит Гуджрати, в активе которого 5,5 очка. На пол-очка отстают россиянин Андрей Есипенко, Александр Предке (Сербия), Этьен Бакро (Франция), Арджун Эригайси (Индия), Хикару Накамура, Фабиано Каруана (оба — США), Юрий Кузубов (Украина), Винсент Каймер (Германия), Радослав Войташек (Польша), Богдан-Даньел Дяк (Румыния) и Владимир Федосеев (Словения).

Россияне Евгений Наер и Владислав Артемьев набрали по 4 очка. По 3,5 очка в копилке у Максима Матлакова и Володара Мурзина.

У женщин 1-3-е места с 5,5 очка делят Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина) и Антуанета Стефанова (Болгария). Россиянка Александра Горячкина отстает от лидеров на пол-очка.

Лея Гарифуллина и Полина Шувалова имеют в своем активе по 4,5 очка. На шаг позади соотечественниц идет Валентина Гунина.

Всего будет сыграно 11 туров. Имена победителей и призеров станут известны 5 ноября.

Общий призовой фонд соревнований составляет 600 тысяч долларов, из них 460 тысяч разыгрываются в открытом турнире и 140 тысяч — в женском.

Шахматы
1
0
Читайте также
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФШР назвали прекрасной новость о рукопожатии российского и украинского шахматистов

Галина Струтинская лидирует на чемпионате мира среди сеньоров