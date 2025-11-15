Россияне Есипенко и Гребнев определят победителя в 1/8 финала Кубка мира на тай-брейке

В 1/8 финала Кубка мира по шахматам россияне Андрей Есипенко и Алексей Гребнев сыграют тай-брейк. Их предыдущие партии завершились вничью, и победителя определить не удалось.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира. 11-й Кубок мира проходит в индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября.

Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе. Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил борьбу за титул, проиграв индийцу Диптаяну Гхошу во втором круге.