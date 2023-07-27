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Россияне отличились на первенстве Азии среди школьников в Ташкенте

Анатолий Курагин
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20 июля в Ташкенте завершилось первенство Азии среди школьников. Всего в соревнованиях приняло участие около 400 спортсменов из множества стран, в том числе таких, как Индия, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Катар, Шри-Ланка и многие другие. Россию на соревнованиях представляли пять спортсменов.

В первый игровой день прошли соревнования по быстрым шахматам, где Александр Хрипаченко занял второе место в возрасте до 17 лет, а Олеся Власова выиграла золото в возрасте до 15 лет.

Турнир по классическим шахматам завершился для Александра Хрипаченко золотом, а вот в возрастной категории до 15 лет в призы смогла попасть Номина Дармаева, завоевавшая бронзу.

Блицтурнир оказался наименее удачным для российских спортсменов — лишь два четвертых места в активе.

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