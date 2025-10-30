Видео
30 октября, 10:20

Россияне — победители Олимпиады ФИДЕ среди лиц с ОВЗ

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Фото Казахстанская федерация шахмат

В Астане завершилась вторая шахматная Олимпиада ФИДЕ среди лиц с ОВЗ, собравшая 34 команды. Победителем соревнований стала российская команда, выступающая под флагом ФИДЕ.

Российские шахматисты набрали 11 матчевых очков из 12 возможных, на 1 очко опередив сборную Польши. Третье место с 9 очками заняла команда Израиля, по дополнительным показателям обогнавшая представителей Международной ассоциации незрячих шахматистов и шахматистов из Филиппин.

За команду выступали Станислав Бабарыкин, Максим Ермаков, Илья Липилин, Евгения Захарова и Андрей Ободчук. Капитан — Светлана Герасимова.

Максим Ермаков показал лучший результат не только на второй доске (5,5 очка из 6), но и среди всех участников Олимпиады.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал победу россиян в ТАСС:

— От всей души поздравляю нашу команду: спортсменов, тренеров, сопровождающих — с этой важной победой на второй шахматной Олимпиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья! После того как ФИДЕ допустила российские и белорусские команды к участию в международных соревнованиях, наши шахматисты Станислав Бабарыкин, Максим Ермаков, Илья Липилин, Евгения Захарова и опытнейший Андрей Ободчук стали второй сборной, выигравшей олимпийские медали в этом году. Этот успех по праву разделяет капитан команды и один из главных организаторов соревнований лиц с ОВЗ в нашей стране Светлана Герасимова. Желаю всем новых побед и достижений! Как президент Федерации шахмат России, я надеюсь, что в скором времени все шахматные сборные команды России и Белоруссии будут допущены к международным соревнованиям.

