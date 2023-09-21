Россияне выходят на старт чемпионата мира среди юниоров в Мехико

В столице Мексики стартовали чемпионаты мира среди юниоров. И в открытой, и в женской секции турниры будут проходить по швейцарской системе в 11 туров. Россию представляют Арсений Нестеров (чемпион страны среди юниоров), Рудик Макарян, Савва Ветохин, Роман Гаврилин, Татьяна Гетьман (чемпионка страны среди юниорок) и Галина Михеева.

Рейтинг-фаворит открытой секции — американский гроссмейстер Ханс Ниманн, изучению творчества которого большое внимание уделили в последнее время Магнус Карлсен, Владимир Крамник и один из судов США. Также на старт выходят Фредерик Сване (Германия), Марк-Андриа Маурицци (Франция), Эльхам Амар (Норвегия), Глеб Дудин (Венгрия), Иван Скицко (Молдова) и другие.

У девушек рейтинг-лист возглавляют Карисса Йип (США), Кандела Белен Франсиско Гекамбуру (Аргентина) и Мариам Мкртчян (Армения).

(Владимир Барский)