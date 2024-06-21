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Шахматы

Сегодня, 11:10

Россияне выиграли 27 медалей на первенствах Азии в Алма-Ате

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В Алма-Ате завершились первенства Азии по классическим, быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В соревнованиях приняли участие более 600 юных спортсменов из 32 стран. Россию представляли 54 шахматиста.

В классических шахматах россияне завоевали 7 медалей, в рапиде — 11, в блице — 9. Чемпионами в своих возрастных категориях стали Алиса Генриэтта Юнкер, Мария Власова, Олеся Власова (все — классика), Анна Шухман (классика, рапид), Герман Калиниченко, Марат Гильфанов (оба — рапид), Ульяна Дудкина и Номина Дармаева (обе — блиц).

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал результат россиян агентству ТАСС:

— В этом году российские шахматисты завоевали 27 медалей (из них 9 золотых) на первенстве Азии — на одну медаль больше, чем в прошлом. Мы видим, что наша целенаправленная работа с молодым поколением шахматистов и привлечение ведущих тренеров приносят свои плоды. Поздравляю наших спортсменов, их тренеров и родителей с крупным успехом на первенстве Азии и желаю всем удачи и новых достижений на Детском Кубке мира в Батуми!

Шахматы
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