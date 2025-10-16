Видео
16 октября, 14:10

Россияне выиграли пять медалей на первенстве мира в Албании

В Дурресе завершилось первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Российские шахматисты завоевали пять медалей — две золотые и три бронзовые.

Полина Смирнова стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет: она набрала 9 очков из 11 и по дополнительным показателям обошла Рукию Олимову (Узбекистан). Турнир юношей выиграл Марк Смирнов (Казахстан) — 9,5 очка. Россиянин Артем Лебедев завоевал «бронзу» с 8 набранными очками.

Диана Хафизова победила в категории девушек до 16 лет: в ее активе 9,5 очка из 11. В турнире юношей до 16 лет по 8 очков набрали восемь участников. По дополнительным показателям бронзовым призером стал Александр Володин. Чемпионский титул у Эдгара Мамедова (Казахстан).

Валерия Клейменова заняла третье место в группе девушек до 18 лет — 8 очков. Чемпионкой стала Гао Муцзыянь (Китай), а турнир юношей выиграл Джагадиш Сиддхартх (Сингапур).

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

— Наши юные спортсмены продолжают показывать высокие результаты на мировых первенствах. В Албании наши шахматисты завоевали пять медалей, включая две золотые, показав лучший результат среди других федераций-участниц. Поздравляю наших чемпионов и призеров, их тренеров и родителей с большим достижением и желаю новых побед! В конце года нас ждет много международных турниров и среди взрослых, и среди детей, надеюсь, что заданный темп будет только нарастать.

Пресс-служба ФШР

