Россияне выиграли шесть медалей на первенстве мира по рапиду

На острове Родос (Греция) завершилось первенство мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 и 14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет. В турнире приняли участие 433 юных шахматиста из 49 стран, включая 22 россиянина.

Российские спортсмены завоевали шесть медалей — две золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Алиса Генриэтта Юнкер, набрав 10 очков из 11, стала чемпионкой мира по рапиду среди девочек до 12 лет.

Артем Усков занял первое место в турнире юношей до 16 лет: в его активе 9,5 очка. Вторым финишировал Федор Мельников, отставший от победителя на пол-очка.

Ирен Люцингер стала второй в группе девушек до 16 лет — 8 очков.

Александр Хрипаченко выиграл серебро в категории юношей до 18 лет (8 очков), а Дмитрий Мочалов завоевал бронзовую медаль (7,5 очка).

Пресс-служба ФШР