Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

17 апреля, 14:15

Россияне выиграли шесть медалей на первенстве мира по рапиду

Алиса Генриэтта Юнкер.
Фото Марк Лившиц
Telegram Дзен

На острове Родос (Греция) завершилось первенство мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 и 14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет. В турнире приняли участие 433 юных шахматиста из 49 стран, включая 22 россиянина.

Российские спортсмены завоевали шесть медалей — две золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Алиса Генриэтта Юнкер, набрав 10 очков из 11, стала чемпионкой мира по рапиду среди девочек до 12 лет.

Артем Усков занял первое место в турнире юношей до 16 лет: в его активе 9,5 очка. Вторым финишировал Федор Мельников, отставший от победителя на пол-очка.

Ирен Люцингер стала второй в группе девушек до 16 лет — 8 очков.

Александр Хрипаченко выиграл серебро в категории юношей до 18 лет (8 очков), а Дмитрий Мочалов завоевал бронзовую медаль (7,5 очка).

Пресс-служба ФШР

Читайте также
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Кросби, Мэттьюс и Кучеров обсудили рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя