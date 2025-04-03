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Шахматы

3 апреля, 11:50

Россияне выиграли шесть медалей на первенстве мира среди школьников

Фото Андрей Стоянович
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На курорте Врнячка-Баня (Сербия) прошло первенство мира среди школьников. В соревновании приняли участие 462 спортсмена из 43 стран, включая 47 россиян. Российские шахматисты выиграли шесть медалей: две золотые и четыре бронзовые.

Оскар Фатхлисламов завоевал бронзовую медаль в группе мальчиков до 7 лет. Федор Бондарев финишировал третьим в категории мальчиков до 9 лет.

Матфей Юрасов стал чемпионом мира среди школьников до 13 лет, Мирослав Батурин-Виноградов выиграл бронзу в этой же категории. София Гаер заняла третье место у девочек до 13 лет.

Глеб Щеглов выиграл турнир юношей до 15 лет.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил призеров в комментарии ТАСС:

— Поздравляю наших юных шахматистов с крупным успехом на первенстве мира среди школьников! Победители в своих группах — Матфей Юрасов и Глеб Щеглов — очень уверенно прошли всю дистанцию и заслуженно завоевали награды, а другие призеры боролись за медали до последнего тура. Прекрасный результат.

Пресс-служба ФШР

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