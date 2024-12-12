Россияне завоевали 12 медалей на первенствах Азии среди школьников

В Бангкоке завершились первенства Азии школьников до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет по классическим, быстрым шахматам и блицу. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 31 страны мира, включая 27 россиян.

В соревнованиях по «классике» в турнире мальчиков до 9 лет Даниил Каминский разделил 1-2-е место с Бай Мосюанем (Китай), но по коэффициенту остался вторым. Александр Федосов выиграл турнир юношей до 13 лет. Глеб Щеглов первенствовал в группе юношей до 15 лет. У девушек до 15 лет Мария Долинская завоевала серебряную медаль. Владимир Юсупходжаев стал чемпионом в категории юношей до 17 лет.

В рапиде у юношей до 15 лет первым к финишу пришел Глеб Щеглов. В турнире девушек до 15 лет чемпионкой стала Евгения Сатановская, серебро у Марии Долинской. В соревновании девочек до 11 лет Виктория Махина заняла третье место.

Даниил Каминский стал чемпионом Азии по блицу среди школьников до 9 лет, показав стопроцентный результат. Виктория Махина выиграла турнир девочек до 11 лет. Глеб Щеглов поделил 1-3-е места с 7 набранными очками в группе юношей до 15 лет, но по коэффициенту завоевал бронзу.

Таким образом, во всех трех соревнованиях российские шахматисты выиграли 12 медалей: семь золотых, три серебряные и две бронзовые.

Президент ФШР Андрей Филатов поздравил российских шахматистов:

— Поздравляю наших ребят и всех, кто их поддерживает, с очередным успехом на международной арене. Российские шахматисты выиграли 12 медалей на первенствах Азии среди школьников, это весомое достижение. Ребята сделали прекрасный новогодний подарок себе и своим близким.

Пресс-служба ФШР