Россияне завоевали шесть медалей на школьном первенстве Азии по рапиду

В Улан-Баторе проходят первенства Азии среди школьников до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет по классическим шахматам, рапиду и блицу. 674 шахматиста из 16 стран приняли участие в турнире по быстрым шахматам.

Россияне завоевали шесть медалей: две золотых, две серебряных и две бронзовых.

Михаил Марков стал чемпионом Азии по рапиду среди школьников до 7 лет, набрав 7 очков из 7. Кирилл Морозевич первенствовал в турнире мальчиков до 9 лет — 6,5 очка. Герман Калиниченко выиграл серебро в группе до 11 лет; в его активе 6 очков. Мирослав Батурин-Виноградов занял третье место в категории мальчиков до 13 лет, набрав 5,5 очка. Артем Мещеряков завоевал серебряную медаль в соревновании юношей до 15 лет — 5,5 очка. Азалия Мифтахова, набравшая 5 очков, стала бронзовым призером в группе школьниц до 17 лет.

Чемпионы Азии среди школьников по классическим шахматам и блицу определятся 31 октября. Россияне борются за медали в большинстве групп в «классике».

Пресс-служба ФШР