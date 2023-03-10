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Сегодня, 09:08

Россиянин Александр Шиманов обыграл Магнуса Карлсена в престижном турнире по рапиду

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Гроссмейстер Александр Шиманов, занимающий 336-ю строчку в рейтинге ФИДЕ, сумел обыграть чемпиона мира Магнуса Карлсена на командном онлайн-турнире Pro Chess League с призовым фондом 150 тысяч долларов. Первые пять недель более 50 команд играли по швейцарской системе. Одержавшие три победы выходили в плей-офф, потерпевшие три поражения выбывали. В плей-офф вышло 16 команд.

Команда Levitov Chess Wizards прошла первый раунд плей-офф, а за выход в четвертьфинал встретилась с Canada Chessbrahs, за которую выступает Карлсен. Компанию звездному норвежцу составили известные гроссмейстеры Йорден ван Форест, Разван Преоту и Мэли-Жад Уэлле. За Levitov Chess Wizards помимо Шаманова играли Александра Костенюк, Денис Лазавик и Рауф Мамедов.

В итоге команда Карлсена не смогла составить достойной конкуренции, проиграв со счетом 9,5:6,5. Levitov Chess Wizards вышла в четвертьфинал, а чемпион мира даже проиграл одну из партий (черными Шиманову).

Шиманов — один из лучших шахматных комментаторов. На чемпионате мира-2023 по рапиду и блицу в Алма-Аты он занял 62-е место в рапид и 24-е в блиц.

Магнус Карлсен
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