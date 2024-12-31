Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 05:11

Россиянин Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против Ханса Ниманна за несколько туров до конца отборочной стадии чемпионата мира по блицу.

28-летний россиянин получил техническое поражение.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В мужском турнире принимаю участие россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский. В женском соревновании выступают Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.

Шахматы
Ханс Ниманн
Читайте также
Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях
«Уралвагонзавод» отправил Минобороны РФ танковые эшелоны Т-90М и Т-72Б3М
Пекин заявил о готовности развивать дружеские отношения с КНДР
Эксперт рассказал о самых пожароопасных атрибутах Нового года
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
Володар Мурзин: биография чемпиона мира по быстрым шахматам
Сегодня
Вчера
Неделя