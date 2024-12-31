Россиянин Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против Ханса Ниманна за несколько туров до конца отборочной стадии чемпионата мира по блицу.

28-летний россиянин получил техническое поражение.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В мужском турнире принимаю участие россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский. В женском соревновании выступают Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.