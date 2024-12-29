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Шахматы

Сегодня, 03:59

Россиянин Мурзин стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Последний тур еще не закончился, а чемпион мира по рапиду уже известен — им стал 18-летний Володар Мурзин.

Будучи 59-м стартовым номером, Володар провел весь турнир на первых досках, и занял чистое первое место. Уроженец Нижнего Тагила набрал 10 очков из 13.

В заключительном туре Мурзин зафиксировал ничью с Кареном Григоряном. Поздравляем Володар и его тренера Михаила Кобалию с заслуженной победой.

Мурзин с детства подавал большие надежды, неоднократно завоевывая медали на юношеских чемпионатах мира и Европы, а в 2022-м году был самым молодым на тот момент гроссмейстером России (в этом году это достижение переписал Иван Землянский), однако, в отличие от некоторых своих сверстников, до сегодняшнего дня не имел громких титулов.

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Шахматы
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