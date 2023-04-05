Россиянка Горячкина стала победительницей третьего этапа Гран-при ФИДЕ в Индии

Российская шахматистка Александра Горячкина в среду, 5 апреля, белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Индии Хампи Конеру в 11-м туре третьего этапа серии Гран-при ФИДЕ.

24-летняя Горячкина (6 очков в 9 партиях) расположилась на первом месте в общем зачете. Также по 6 очков набрали спортсменка из Казахстана Бибисара Асаубаева и китаянка Чжу Цзиньэр, но по дополнительным показателям они оказались позади российской шахматистки.

Серия Гран-при Международной шахматной федерации состоит из четырех турниров. Первый этап в Астане выиграла представительница России Екатерина Лагно. Второй этап прошел в Мюнхене, победу одержала Александра Костенюк, представлявшая на тот момент Россию. С 3 марта спортсменка сменила спортивное гражданство на швейцарское.

Заключительный этап пройдет в польском Быдгоще в мае 2023 года.