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Сегодня, 20:11

Россиянка Гунина лидирует после первого дня чемпионата мира по рапиду

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Валентина Гунина возглавляет таблицу чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) после первого соревновательного дня. По итогам первых четырех партий она набрала 4 очка.

У мужчин лидерство делят россиянин Владимир Федосеев и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. По итогам первых пяти партий они, а также представитель Индии Арджун Эригайси и нидерландец Йорден ван Форест набрали по 4,5 очка.

Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря, после чего в течение двух дней пройдет чемпионат мира по блицу.

Магнус Карлсен
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