Россиянка Гунина лидирует после первого дня чемпионата мира по рапиду

Сегодня, 20:11
Россиянка Валентина Гунина возглавляет таблицу чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) после первого соревновательного дня. По итогам первых четырех партий она набрала 4 очка.
У мужчин лидерство делят россиянин Владимир Федосеев и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. По итогам первых пяти партий они, а также представитель Индии Арджун Эригайси и нидерландец Йорден ван Форест набрали по 4,5 очка.
Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря, после чего в течение двух дней пройдет чемпионат мира по блицу.