Россиянка Гунина выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу в Самарканде.

В заключительной партии россиянка белыми фигурами обыграла украинку Анну Музычук. Всего за 17 туров Гунина набрала 14 очков.

Второе место заняла Александра Костенюк, выступающая за Швейцарию (13,5 очка). Третьей стала китаянка Чжу Цзиньэр (12,5).

34-летняя Гунина во второй раз в карьере выиграла чемпионата мира по блицу. Ранее она побеждала в турнире в 2012 году. Российская шахматистка также является пятикратной чемпионкой России и первой в истории трехкратной чемпионкой Европы.