Россиянка Лагно завоевала бронзу чемпионата мира по блицу

Российская шахматистка Екатерина Лагно перегирала американку Кариссу Йип в четвертьфинале чемпионата мира по блицу среди женщин — 2,5:1,5.

В полуфинале 35-летняя россиянка потерпела поражение в дополнительной партии против китаняки Лэй Тинцзе. Таким образом она разделила третье место с индийской шахматисткой Рамешбабу Вайшали, которая в 1/2 финала проиграла Цзюй Вэньцзюнь.

Выиграла турнир Вэньцзюнь, которая победила Лэй Тинцзе — 3,5:2,5.

Еще одна российская шахматистка Валентина Гунина проиграла в четвертьфинале будущей чемпионке — 0,5:2,5.