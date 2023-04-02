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Сегодня, 18:34

Россиянка Шувалова одержала победу в восьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ

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Российская шахматистка Полина Шувалова белыми фигурами обыграла представительницу Индии Рамешбабу Вайшали в партии восьмого тура третьего этапа серии Гран-при ФИДЕ.

Другая представительница России Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной.

В турнирной таблице лидирует Бибисара Асаубаева из Казахстана (5 очков в 7 партиях), второе место занимает Чжу Цзиньэр (4,5 очка в 7 партиях), тройку лидеров замыкает Горячкина (4 очка в 6 партиях), Лагно идет четвертой с 4 очками по итогам 7 партий, Шувалова — пятая (3,5; 6).

Российские шахматистки выступают под флагом ФИДЕ. Этап Гран-при в Нью-Дели (Индия) завершится 5 апреля.

шахматы
Екатерина Лагно
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