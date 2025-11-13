Россиянки выходят на старт командного чемпионата мира

Командный чемпионат мира среди женщин пройдет в Линаресе (Испания) c 17 по 24 ноября.

После длительного перерыва в турнире выступит сборная России (под флагом ФИДЕ). Решение о допуске россиянок было принято на заседании Совета ФИДЕ в июле 2025 года. В составе команды сыграют Лея Гарифуллина, Ольга Гиря, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Анна Шухман. Старший тренер российской команды — гроссмейстер Сергей Рублевский.

Соперниками россиянок станут сборные Алжира, Грузии, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Перу, США, Узбекистана, Украины и Франции.

12 команд будут разделены на две группы, примерно равные по силе в зависимости от среднего рейтинга. В каждой группе будет сыгран круговой турнир в пять туров. По четыре лучших команды от группы выходят в стадию плей-офф, где победитель определяется в матчах по нокаут-системе.

Игровые дни: 18-23 ноября.

Женская сборная России выигрывала командные чемпионаты мира дважды — в 2017 и 2021 годах.

