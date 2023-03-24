Россиянки выступят на третьем этапе «Гран-при» ФИДЕ

Третий этап женского «Гран-при» ФИДЕ состоится в Нью-Дели с 24 марта по 6 апреля.

По круговой системе сыграют россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, а также Хампи Конеру, Дронавалли Харика, Рамешбабу Вайшали (все — Индия), Нана Дзагнидзе, Нино Бациашвили (обе — Грузия), Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева (обе — Казахстан), Чжу Цзинэр (Китай) и Элизабет Петц (Германия).

Российские шахматистки выступают под флагом ФИДЕ.

Игровые дни пройдут с 25 по 30 марта и с 1 по 5 апреля.