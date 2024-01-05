Российская шахматистка Боднарук заявила об отсутствии общения с украинками

Сегодня, 17:07
Гроссмейстер Анастасия Боднарук рассказала, что российские шахматистки не общаются с украинками на турнирах.
«Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», — приводит РИА Новости слова Боднарук.
Также шахматистка отметила, что отсутствие российского флага на чемпионате мира по быстрым шахматам не сказалось на ней психологически.
«Мы уже привыкли к этому. Когда играешь рапид и блиц, вообще максимально фокусируешься на партии и не замечаешь ничего вокруг», — добавила она.
31-летняя Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду-2023, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Во время турнира она провела партию с украинкой Анной Музычук.
Боднарук также является победительницей командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России и чемпионкой России по блицу (2019).