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Сегодня, 17:06

Российская шахматистка Горячкина поделилась мыслями о смене спортивного гражданства

Алина Савинова
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Российская шахматистка Александра Горячкина ответила на вопрос, есть ли у нее мысли о смене спортивного гражданства.

«Знаете, в последние полгода Российская федерация шахмат меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной «сборницей» без финансирования... Я думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром — и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Но далеко она пока не зашла», — приводит «Чемпионат» слова шахматистки.

Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России и трехкратной чемпионкой страны (2015, 2017, 2020).

Источник: https://www.championat.com/other/news-5003741-luchshaya-rossijskaya-shahmatistka-otvetila-na-vopros-o-zhelanii-smenit-sportivnoe-grazhdanstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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