КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:50

Российские гроссмейстеры не владеют званием чемпиона мира с 2007 года

Ян Непомнящий.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону. Последним чемпионом мира из России был Владимир Крамник. Он становился 14-м чемпионом мира в 2006 году. После него титул выигрывали:

№15 Вишванатан Ананд (Индия, 2007—2013);

№16 Магнус Карлсен (Норвегия, 2013 — 2023);

№17 Дин Лижэнь (Китай, 2023).

Помимо Крамника, среди представителей СССР и России было 8 обладателей шахматной короны:

№4 Александр Алехин (1927—1935, 1937—1946);

№6 Михаил Ботвинник (1948—1957, 1958—1960, 1961—1963);

№7 Василий Смыслов (1957—1958);

№8 Михаил Таль (1960—1961);

№9 Тиран Петросян (1963—1969);

№10 Борис Спасский (1969—1972);

№12 Анатолий Карпов (1975—1985, 1993—1999);

№13 Гарри Каспаров* (1985—1993), (признан в России иноагентом, — Прим. «СЭ»).

Шахматы
Владимир Крамник
Ян Непомнящий
0
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
Суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемых в убийстве дочери родителей
Меркель заявила о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Филатов — о поражении Непомнящего: «Ян, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат»
В Кремле поздравили Дин Лижэня с победой над Непомнящим
Непомнящий: «У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях»
Непомнящий назвал специалистов, готовивших его к матчу за звание чемпиона мира
Непомнящий заявил, что его сопернику было полегче играть в Астане
Дин Лижэнь заявил, что никогда не мечтал стать чемпионом мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дин Лижэнь — первый чемпион мира по шахматам из Китая

Карлсен поздравил Лижэня с победой в матче за мировую шахматную корону