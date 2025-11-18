Видео
18 ноября, 18:55

Российские шахматистки обыграли соперниц из Казахстана на командном чемпионате мира

Алина Савинова

Сборная России победила команду Казахстана в матче 1-го тура группового этапа женского командного чемпионата мира по шахматам.

Встреча группы А завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиянок.

Полина Шувалова белыми фигурами нанесла поражение Ксении Балабаевой. Александра Горячкина сыграла вничью с Меруерт Камалиденовой, Лея Гарифуллина — с Зариной Нургалиевой, Екатерина Лагно — с Лией Курмангалиевой. Все три представительницы России играли черными фигурами.

Командный чемпионат мира стартовал 18 ноября в Линаресе (Испания) и завершится 26 ноября. Российские шахматистки выступают на турнире под флагом ФИДЕ.

4

  • Футболист Сапогов

    Как сам? Треники зассаные постирал?

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик с хилыми ручонками вылез с очередным пуком .. Мячик то какой ни какой хоть куды то добросил хоть разочек? Не дано хилому дилетантику .. остается пуки пущать .. Кому что дано .. тот то и возит ..

    18.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот тут в точку спирточек. Заслужил пряник сегодня! Возьми на полочке. А Алине двойка!

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    В командеых соревнованиях в шахматах не бывает такого, что якобы 3 участницы из 4-х играли в матче якобы черными фигурами. Всегда играется две партии белыми и две партии черными. -- некая горе-спецуха Алинка всегда несет в некогда спортивной газетёнке дилетантскую ахинейку.

    18.11.2025

