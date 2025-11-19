Российские шахматистки одержали четвертую победу подряд на командном чемпионате мира

19 ноября, 22:29
Сборная России по шахматам обыграла Азербайджан в четвертом туре женского командного чемпионата мира.
Матч завершился со счетом 3:1. Свои партии выиграли Анна Шухман и Ольга Гиря. Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью.
Эта победа стала четвертой подряд для россиянок на командном ЧМ. В предыдущих турах они переиграли команды Испании (3,5:0,5), Казахстана (2,5:1,5) и США (3:1).
Женский командный чемпионат мира по шахматам проходит в Линаресе (Испания) с 18 по 23 ноября.