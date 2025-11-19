Видео
19 ноября, 20:08

Российские шахматистки одержали третью подряд победу на командном чемпионате мира

Сборная России по шахматам победила Испанию в матче 3-го тура групповой стадии женского командного чемпионата мира.

Игра завершилась со счетом 3,5:0,5 в пользу россиянок. Лея Гарифуллина победила белыми фигурами Галь Мусельяс, Ольга Гиря выиграла у Моники Кальсетты черными фигурами, Полина Шувалова обыграла Ану Матнадзе черными фигурами. Катерина Лагно сыграла вничью с Сабриной Вегой.

До этого сборная России обыграла команды Казахстана и США.

Женский командный чемпионат мира по шахматам проходит в Линаресе (Испания), сборная России выступает в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ. Россиянки дважды становились победителями турнира.

1

  • Saiga-спринтер

    Если в 1 туре трое играли черными, то в 3-м туре трое белыми? Алинка-дилетантка подтвердит.

    19.11.2025

