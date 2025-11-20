Российские шахматистки вышли в четвертьфинал командного чемпионата мира

Сборная России по шахматам победила команду Перу в матче пятого раунда группового этапа женского командного чемпионата мира в Линаресе (Испания).

Поединок завершился со счетом 3,5:0,5. Полина Шувалова, Лея Гарифуллина и Ольга Гиря одержали победы, Анна Шухман сыграла вничью.

Женская сборная России выиграла все пять матчей и заняла первое место в группе A. Ранее на турнире россиянки победили соперниц из Казахстана, США, Испании и Азербайджана.

В четвертьфинале командного чемпионата мира российские шахматистки сыграют против сборной Узбекистана. Встреча состоится в пятницу, 21 ноября.