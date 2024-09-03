Российские шахматисты будут выступать с флагом и гимном на Кубке ВЭФ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что на Кубке ВЭФ гроссмейстеры из РФ будут выступать со своими флагом и гимном.

«Отрадно, что третий год подряд проводится такой представительный международный турнир. Он живет, развивается, в этот раз подобрался сильнейший состав участников. Здорово, что двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина примет участие и действующий чемпион России Владислав Артемьев. Они, безусловно, добавляют статуса турниру. Также будут сильные шахматисты из Индии и Китая — не рядовые, не для галочки. Конечно, все наши шахматисты будут выступать под флагом и с гимном России. Не хватало только нам на своей земле выступать без флага», — приводит слова Ткачева ТАСС.

В третьем Кубке ВЭФ по шахматам 11 лучших шахматистов-дальневосточников сразятся против 11 иностранных гроссмейстеров из дружественных стран и 10 россиян — победителей открытых первенств и турниров.