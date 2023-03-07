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Сегодня, 15:42

Российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под своим флагом и с гимном

Алина Савинова
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что сборная России сможет выступать с национальной символикой на турнирах под эгидой Азиатской шахматной федерации (ACF).

«Есть Международный олимпийский комитет со своими рекомендациями, а дальше международные федерации сами принимают решения по ограничениям. В спортивной гимнастике просто запрещают участвовать в соревнованиях. В шахматах этого нет во многом благодаря тому, что Международную шахматную федерацию возглавляет россиянин [Аркадий Дворкович]. На соревнованиях ФИДЕ мы не сможем выступать под флагом. В Азиатской шахматной федерации такого запрета нет. Если чемпионат Азии не является отборочным к чемпионату мира, мы будем выступать под флагом и с гимном», — приводит ТАСС слова Ткачева.

28 февраля ФШР перешла в Азиатскую шахматную федерацию. За ее включение проголосовали 29 делегатов ACF.

Источник: https://tass.ru/sport/17212597
Александр Ткачев
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