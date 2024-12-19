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Шахматы

19 декабря, 22:50

Российские шахматисты смогут выступить под флагом страны в международном турнире

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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С 19 по 22 декабря в Москве состоится международный шахматный турнир стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В нем примут участие представители России, КНР, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Ирана.

Это первые соревнования по шахматам за без малого 3 года, где российские шахматисты смогут сыграть под национальным флагом.

Турнир пройдет в гибридном формате: принять участие можно будет онлайн и офлайн. В онлайн-формате он будет проходить на платформе российской шахматной экосистемы myChess.

«Шахматы — одновременно и культура, и искусство, и спорт, доступный для каждого. Развивая шахматы в России, мы стремимся поддерживать всех, близких к нам в ценностной повестке. Реализуя формат турниров совместно с Национальным центром народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества, мы предоставляем возможность нашим шахматистам сыграть под Российским флагом. А лучших пригласим на Игры ШОС 2025» — отметила «СЭ» основатель myChess, менеджер гроссмейстера Яна Непомнящего Зоя Арнацкая.

Игры ШОС пройдут в июле 2025 года.

Шахматы
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