Российские шахматисты выиграли три медали на первенстве мира в Италии

Российские шахматисты завоевали три медали на юношеском первенстве мира до 14, 16 и 18 лет в Монтесильвано (Италия).

Россиянин Володар Мурзин в заключительном туре победил Алексея Гребнева, уже обеспечившего себе золотую медаль первенства мира среди юношей до 18 лет, и занял чистое второе место. Среди девушек до 18 лет первенствовала Аян Аллахвердиева (Азербайджан). Анна Журова заняла четвертом место.

Александра Шведова с 9 набранными очками стала серебряным призером первенства мира среди девушек до 16 лет. Золотую медаль завоевала Ван Чуцяо (Китай).

Чемпионами мира до 14 лет стали Павел Совинский (Польша) и Афруза Хамдамова (Узбекистан). В десятку сильнейших в обоих турнирах вошли россияне Давид Ахмедов (4 место), Анна Шухман (4 место) и Ирен Люцингер (7 место).