Российские шахматисты выступят на турнире стран ШОС с гимном и флагом

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что российские шахматисты смогут представлять свою страну на турнире стран ШОС с национальными гимном и флагом.

«Сегодня наша команда — капитан Александр Рязанцев, а также Максим Маклаков, который заменил заболевшего Андрея Есипенко, Даниил Дубов и Анастасия Боднарук — улетела на чемпионат стран ШОС. Надеемся, что они будут завоевывать медали для нашей страны, которая будет представлена гимном и флагом», — приводит слова Филатова «Газеты.Ru».

Турнир стран ШОС пройдет в китайском Циндао 17-18 декабря. Кроме россиян и хозяев турнира, в соревнованиях примут участие сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана и Киргизии.