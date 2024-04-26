Российские спортсмены выступят под флагом и с гимном страны на чемпионате мира по шахбоксу

Президент Федерации шахбокса России Петр Жуков рассказал о том, что российские спортсмены выступят на чемпионате мира под своим флагом и гимном.

«Наши спортсмены допущены к соревнованиям полноценно — в форме, с флагом и гимном. Международную федерацию недавно возглавила очень способная девушка из Франции Лара Армас — профессиональная шахматистка, бывшая замглавы Федерации шахмат Франции. Сейчас она работает в Международном олимпийском комитете, ранее трудилась в Олимпийском комитете Франции — это опытный спортивный функционер. Сама она активно занимается шахбоксом, выступает. Ожидаем, что под ее руководством международная федерация будет активно расти», — приводит слова Жукова ТАСС.

На прошлом чемпионате мира по шахбоксу, который проходил с 28 сентября по 3 ноября в Риччоне (Италия), сборная России завоевала 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.