Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:45

Российским шахматистам вручены правительственные награды

Telegram Дзен

19 июля на Всероссийском семинаре-совещании Министерства спорта РФ в спортивном комплексе «Чкалов Арена» российским шахматистам, тренерам и руководителям ФШР были вручены ордена и медали. Церемонию провели заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев.

Высоких наград были удостоены:

Гунина Валентина, чемпионка мира по блицу 2023 года — Орден Почета

Рублевский Сергей, старший тренер женской сборной России по шахматам — Орден Дружбы

Рязанцев Александр, тренер мужской сборной России по шахматам — Орден Дружбы

Яновский Сергей, главный тренер спортивных сборных команд России по шахматам — Орден Дружбы

Ткачев Александр, исполнительный директор ФШР — медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Шахматы
Валентина Гунина
1
0
Читайте также
В России доступны интернет-трансляции Олимпиады-2024 в Париже
Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Томашевский о матче Крамник — Жоспем: «Отношусь скептически»

В ЦДШ прошел прием в честь 100-летия Федерации шахмат России