Шиманов — о смерти Народицкого: «Основной триггер этой трагедии — постоянный хейт»

Российский гроссмейстер и известный шахматный комментатор Александр Шиманов в интервью «СЭ» рассказал, что также подвергался атаке хейтеров, обвинявших его в нечестной игре.

— Первые мысли, когда узнали о смерти Народицкого, вы изложили в своем канале. Получилось довольно жестко в отношении критиков шахматиста.

— Я от своих слов не отказываюсь. Уверен, что основной триггер этой трагедии — постоянный хейт Народицкого со стороны всем известного борца с читерством и его последователей. Если кто-то до сих пор в это не верит, можно посмотреть последние стримы с участием Дани (в подкасте Фабиано Каруаны C-Squared гроссмейстер дословно говорит следующее: «Я устал находить слова по этому поводу. Он старается разрушить мою жизнь, физическую гармонию, эмоциональную гармонию». — Прим. «СЭ»). Я знал, что эта ситуация (критика и обвинения в читерстве) имела на него большое влияние. Но не знал, что все настолько серьезно.

В этой ситуации могу лишь сказать, что многочисленные обвинения от Владимира Крамника целого ряда игроков разрушительны. Очень жаль, что есть большое количество людей, которые его поддерживают.

— Если это так тяжело переживал уже сформировавшийся человек и игрок, то каково совсем молодым шахматистам, сталкивающимся с волной хейта.

— Могу сказать тут только за себя. Когда я попал под травлю, то действительно переживал. В этот момент у меня случился худший период в карьере, чувствовал себя отвратительно и на этом фоне играл плохо. Многие юзеры постоянно писали мне онлайн, что я читер, а он великий чемпион и я даже ногтя его не стою. Эта целенаправленная атака продолжалась две недели, и это реально давит. Мне повезло, что я умею быстро отходить. К сожалению, Даня был человеком с менее стабильной психикой.

— В чем это выражалось?

— Думаю, Даня воспринимал критику и обвинения в свой адрес намного ближе к сердцу, чем другие жертвы. И, возможно, его бесконечные игры онлайн были попыткой уйти от реальности.