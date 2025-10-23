23 октября, 19:00
Российский гроссмейстер и известный шахматный комментатор Александр Шиманов в интервью «СЭ» рассказал, что также подвергался атаке хейтеров, обвинявших его в нечестной игре.
— Первые мысли, когда узнали о смерти Народицкого, вы изложили в своем канале. Получилось довольно жестко в отношении критиков шахматиста.
— Я от своих слов не отказываюсь. Уверен, что основной триггер этой трагедии — постоянный хейт Народицкого со стороны всем известного борца с читерством и его последователей. Если кто-то до сих пор в это не верит, можно посмотреть последние стримы с участием Дани (в подкасте Фабиано Каруаны C-Squared гроссмейстер дословно говорит следующее: «Я устал находить слова по этому поводу. Он старается разрушить мою жизнь, физическую гармонию, эмоциональную гармонию». — Прим. «СЭ»). Я знал, что эта ситуация (критика и обвинения в читерстве) имела на него большое влияние. Но не знал, что все настолько серьезно.
В этой ситуации могу лишь сказать, что многочисленные обвинения от Владимира Крамника целого ряда игроков разрушительны. Очень жаль, что есть большое количество людей, которые его поддерживают.
— Если это так тяжело переживал уже сформировавшийся человек и игрок, то каково совсем молодым шахматистам, сталкивающимся с волной хейта.
— Могу сказать тут только за себя. Когда я попал под травлю, то действительно переживал. В этот момент у меня случился худший период в карьере, чувствовал себя отвратительно и на этом фоне играл плохо. Многие юзеры постоянно писали мне онлайн, что я читер, а он великий чемпион и я даже ногтя его не стою. Эта целенаправленная атака продолжалась две недели, и это реально давит. Мне повезло, что я умею быстро отходить. К сожалению, Даня был человеком с менее стабильной психикой.
— В чем это выражалось?
— Думаю, Даня воспринимал критику и обвинения в свой адрес намного ближе к сердцу, чем другие жертвы. И, возможно, его бесконечные игры онлайн были попыткой уйти от реальности.
Упёртый русский
Всё просто: результаты в нете должны хоть чуток коррелировать с результатами в очных шахматах. Если у тебя в нете рейтинг 3000 и ты всех выносишь под ноль, будь любезен хотя бы входить в призы на очных ЧМ по блицу и рапиду. Когда этого нет, появляются очевидные вопросы. На которые тот же "великий" стример и игрок онлайн Накамура обещал ответить результатами на ЧМ, но никак не срастается... Там люди, которых он с лёгкостью выносит онлайн, неожиданно начинают сопротивляться... Масса сжирает творца, и он ничего не может с этим поделать...
