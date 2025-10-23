Видео
Шахматы

23 октября, 19:00

Шиманов — о смерти Народицкого: «Основной триггер этой трагедии — постоянный хейт»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Российский гроссмейстер и известный шахматный комментатор Александр Шиманов в интервью «СЭ» рассказал, что также подвергался атаке хейтеров, обвинявших его в нечестной игре.

— Первые мысли, когда узнали о смерти Народицкого, вы изложили в своем канале. Получилось довольно жестко в отношении критиков шахматиста.

— Я от своих слов не отказываюсь. Уверен, что основной триггер этой трагедии — постоянный хейт Народицкого со стороны всем известного борца с читерством и его последователей. Если кто-то до сих пор в это не верит, можно посмотреть последние стримы с участием Дани (в подкасте Фабиано Каруаны C-Squared гроссмейстер дословно говорит следующее: «Я устал находить слова по этому поводу. Он старается разрушить мою жизнь, физическую гармонию, эмоциональную гармонию». — Прим. «СЭ»). Я знал, что эта ситуация (критика и обвинения в читерстве) имела на него большое влияние. Но не знал, что все настолько серьезно.

В этой ситуации могу лишь сказать, что многочисленные обвинения от Владимира Крамника целого ряда игроков разрушительны. Очень жаль, что есть большое количество людей, которые его поддерживают.

Даниэль Народицкий.«Он воспринимал обвинения намного ближе к сердцу, чем другие жертвы». Интервью друга умершего шахматиста Народицкого

— Если это так тяжело переживал уже сформировавшийся человек и игрок, то каково совсем молодым шахматистам, сталкивающимся с волной хейта.

— Могу сказать тут только за себя. Когда я попал под травлю, то действительно переживал. В этот момент у меня случился худший период в карьере, чувствовал себя отвратительно и на этом фоне играл плохо. Многие юзеры постоянно писали мне онлайн, что я читер, а он великий чемпион и я даже ногтя его не стою. Эта целенаправленная атака продолжалась две недели, и это реально давит. Мне повезло, что я умею быстро отходить. К сожалению, Даня был человеком с менее стабильной психикой.

— В чем это выражалось?

— Думаю, Даня воспринимал критику и обвинения в свой адрес намного ближе к сердцу, чем другие жертвы. И, возможно, его бесконечные игры онлайн были попыткой уйти от реальности.

    Всё просто: результаты в нете должны хоть чуток коррелировать с результатами в очных шахматах. Если у тебя в нете рейтинг 3000 и ты всех выносишь под ноль, будь любезен хотя бы входить в призы на очных ЧМ по блицу и рапиду. Когда этого нет, появляются очевидные вопросы. На которые тот же "великий" стример и игрок онлайн Накамура обещал ответить результатами на ЧМ, но никак не срастается... Там люди, которых он с лёгкостью выносит онлайн, неожиданно начинают сопротивляться... Масса сжирает творца, и он ничего не может с этим поделать...

    23.10.2025

