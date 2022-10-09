«С настольного тенниса я приходила с разбитой головой». Горячкина объяснила, почему выбрала шахматы

Российский гроссмейстер Александра Горячкина в интервью «СЭ» объяснила, почему перестала заниматься настольным теннисом. Она отметила, что ей больше по душе.

— Ваш папа — ваш тренер. Как вам работается вместе? Он не присутствовал на турнире «Шахматные звезды».

— Да, он сейчас с сестрой на детском чемпионате мира, на котором она заняла третье место в своей возрастной группе. Поэтому папы со мной в Москве не было. Но он больше около шахмат — с точки зрения поддержки. Но по ходу турнира в Москве он мне высказал. Мол, что ты тут распустила сопли. Соберись, тряпка! (Смеется.)

— Как воспринимаете критику папы?

— Он меня очень хорошо знает. В целом меня нельзя ругать. Но иногда это работает. Вот здесь на турнире — он мне высказал, а я пошла и выиграла. Замотивировал. Папа хорошо понимает в психологии. Или мою психологию знает хорошо.

— У вас прямо шахматная семья, все занимаются.

— Да, мама тоже играла раньше. Так вид спорта и выбрали. Пошли, начало получаться. Я воспроизвожу амбиции родителей. Пошла в шахматный клуб для общего развития — там папа работал. Параллельно я занималась настольным теннисом, еще каким-то искусством. С тенниса я приходила с разбитой головой, с балета — вся в занозах (смеется). А в шахматах я тихушница. Более усидчивая. Это больше получалось. В детстве я выигрывала чемпионаты России, мира и Европы. Была предрасположенность.

— Кем мечтали стать в детстве?

— Какой-то конкретной профессии не было. Чтобы зарабатывать деньги без моего непосредственного участия (смеется). Как-то так. А кем я там буду — как карты лягут.

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