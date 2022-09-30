Российский гроссмейстер — о соревнованиях с женщинами: «Девушкам пока трудно сражаться с мужчинами»

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев перед стартом турнира «Шахматные звезды» в интервью «СЭ» поделился мнением о соревнованиях между женщинами и мужчинами.

«Пока еще девушкам трудно сражаться с топовыми шахматистами, — сказал Инаркиев. — Но вот Лагно и Горячкина как раз из тех, кто мог бы побороться с парнями. У меня есть опыт игры с китаянкой Хоу Ифань, самой сильной из современных шахматисток. И я понимаю, что девушки, которые достойно ведут борьбу с мужчинами — это всегда интересно. Но я не сторонник противопоставления полов и уверен, что в будущем наверняка девушки будут больше соперничать с мужчинами. Я это рассматриваю как возможность развиваться вместе и буду только рад, если девушки будут чаще побеждать на мужских соревнованиях».

В турнире «Шахматные звезды» принимают участие Екатерина Лагно и Александра Горячкина.

«Отменить женские соревнования вообще? Нет, я не вижу в этом большого смысла. Сами по себе соревнования среди девушек как отдельный вид — это тоже интересно. У них там свое соревнование, свое содержание. И никаких плюсов в таком смешении не вижу. Об этом идут разговоры в том плане, что девушкам сложнее развиваться. Они участвуют в женских соревнованиях, где соперницы слабее. И им сложнее расти, в следствие чего они потом уступают парням. Логику видят такую, что если девушки будут играть постоянно с мальчиками, то разницы в развитии не будет. Но мне кажется, что отдельные соревнования для девушек отменять не стоит. У них своя история, свои интриги. Может просто нужно проводить больше смешанных турниров», — сказал Инаркиев.