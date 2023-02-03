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Сегодня, 10:34

Карякин верит, что ФШР перейдет в Азиатскую федерацию: «Не думаю, что ФИДЕ будет вмешиваться»

Карякин верит, что ФШР перейдет в Азиатскую федерацию
Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Карякин.
Фото Дмитрий Каратаев, Известия
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном утверждении перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) в конце февраля — в начале марта на заседании конгресса ACF

«Я верю, что это произойдет. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат Азии. Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет. Все-таки мы являемся одной из ведущих шахматных держав. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим. Практически наверняка это произойдет. Не думаю, что ФИДЕ будет в это вмешиваться. Это прерогатива именно Азиатской шахматной федерации», — сказал Карякин «СЭ».

Ранее о возможном переходе сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

Сергей Карякин (шахматы)
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