Российский гроссмейстер высказался о допуске трансгендеров на соревнования по шахматам

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев в интервью «СЭ» поделился мнением о допуске трансгендеров на соревнования по шахматам.

«Насколько мне известно, есть пока единичные случаи, — сказал Инаркиев. — На Олимпиады приезжали и выступали за женскую сборную мужчины, которые поменяли пол. В принципе никаких особенных вопросов ни у кого это не вызывало. Все-таки если сравнивать шахматы с другими видами спорта, то здесь не так критична разница в физиологии. И нет такого недоумения, когда атлет с мужским телосложением выступает среди женщин. У нас таких явных признаков нет, хотя, повторюсь, это пока единичные истории. И сам я такие матчи пока не встречал».

МОК рекомендовал федерациям по видам спорта проработать регламент допуска на свои соревнования трансгендеров.