Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:58

Российский гроссмейстер высказался о допуске трансгендеров на соревнования по шахматам

Рустам Имамов
Корреспондент

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев в интервью «СЭ» поделился мнением о допуске трансгендеров на соревнования по шахматам.

«Насколько мне известно, есть пока единичные случаи, — сказал Инаркиев. — На Олимпиады приезжали и выступали за женскую сборную мужчины, которые поменяли пол. В принципе никаких особенных вопросов ни у кого это не вызывало. Все-таки если сравнивать шахматы с другими видами спорта, то здесь не так критична разница в физиологии. И нет такого недоумения, когда атлет с мужским телосложением выступает среди женщин. У нас таких явных признаков нет, хотя, повторюсь, это пока единичные истории. И сам я такие матчи пока не встречал».

МОК рекомендовал федерациям по видам спорта проработать регламент допуска на свои соревнования трансгендеров.

Эрнесто Инаркиев на&nbsp;жеребьевке турнира &laquo;Шахматные звезды-2022&raquo; в&nbsp;Москве. «Карлсен подает плохой пример». Наш гроссмейстер — о Магнусе и турнире «Шахматные звезды»

Эрнесто Инаркиев
2
1
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Крамник назвал фаворита турнира «Шахматные звезды»

Раджабов считает, что турнир «Шахматные звезды» поможет популяризации шахмат